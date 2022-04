Afogamento: Após barco virar, jovem morre tentando salvar familiares no rio Jamari

O jovem Emerson Bronze de Oliveira, 20 anos, desapareceu nas águas da Praia do Mutirão no Rio Jamari em Ariquemes (RO), no último domingo.

Emerson estava em um barco com a mãe, pai e a namorada, quando por motivos desconhecido a embarcação virou. O rapaz conseguiu ajudar a mãe e o pai a chegarem às margens do rio e ao retornar para ajudar a namorada, desapareceu nas águas.

A namorada da vítima conseguiu chegar às margens e passa bem.

As buscas continuam e uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Porto Velho devem chegar para auxiliar nos trabalhos.

Até o momento, o corpo do jovem não foi localizado.