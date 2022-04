Ana Maria Braga beija boca de Simone ao vivo e chora em reencontro

O Mais Você desta sexta-feira (1/4) foi marcado por muita emoção. Ana Maria Braga está completando 73 anos e, durante a atração, foi homenageada por anônimos e famosos, entre eles uma telespectadora que conseguiu deixar o ambiente de violência doméstica em que vivia por causa das receitas ensinadas pela apresentadora em seu programa.

O momento mais tocante do programa, contudo, ocorreu quando a cantora Simone, de quem Ana Maria é bastante amiga, surgiu de surpresa no estúdio, para fazer uma homenagem. Ao ser surpreendida pela cantora, a loira ficou bastante emocionada e, com lágrimas nos olhos, a cumprimentou com um selinho. “Dois anos que não te vejo”, disparou a jornalista.

Essa não é a primeira vez que Ana dá um selinho em Simone ou em outro amigo próximo. Ainda assim, o gesto deu o que falar na web. “Ana Maria e Simone tem um caso é?”, questionou um internauta. “Elas são namoradas minha gente?”, perguntou outro. “Que beijo foi esse pessoal?”, escreveu um terceiro.