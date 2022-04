Anitta explica qual recado quis passar durante show do Coachella

Anitta levou a favela para o palco do Coachella, festival de música nos Estados Unidos, na última sexta-feira (15/4). Com direito a funk e look com as cores da bandeira nacional, a cantora explicou qual mensagem queria transmitir ao público sobre o Brasil.

Em seu Twitter, a “girl from Rio” mostrou sua vontade de resgatar o verde e amarelo, que foram tomadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), criticado pela artista. Ela afirmou que os símbolos nacionais não podem ser apropriados por ninguém.

