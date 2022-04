Anitta quer fazer as pazes com Ludmilla, que quer retratação pública

Já falamos aqui que em 2022, além de se tornar de fato um nome de peso no cenário internacional, Anitta quer zerar as rusgas que teve na carreira musical. Foram muitas as tretas, brigas, discussões e desacordos que culminaram no rompimento de parcerias e amizades. Uma das mais sérias foi com Ludmilla. E no que depender da Poderosa, as paz entre elas será selada.

O problema é que Ludmilla, ainda magoada, quer uma retratação pública da ex-amiga. “Ela já sabe que Anitta deseja conversar, retomar os laços. Mas tem um mal-estar ainda, orgulho e a família que não quer que isso aconteça agora para não parecer que a Lud quer tirar proveito de algo porque a outra está estourada”, diz um amigo de ambas.

