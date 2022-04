Após acordo da Câmara, deputados federais do AC viajam com desconto de até 50% em passagens aéreas

Após reclamação de deputados federais acerca dos preços das passagens aéreas em 2022, as empresas de aviação Latam, Gol, Azul e Map fecharam acordo com a Câmara dos Deputados para dar descontos aos parlamentares. Com isto, representantes do Acre terão direito a este benefício.

Além disto, o acordo, que pode deixar os bilhetes aéreos até 50% mais baratos, prevê também a concessão de gratuidade com relação à taxa de remarcação de viagens que precisarem ser desmarcadas, bem como um upgrade nos planos de milhas.

Este acordo já está vigente desde a semana passada. A promoção em questão valerá também para funcionários dos gabinetes. Contudo, o desconto só será aplicado para viagens a serviço.

A justificativa pela qual embasa esse pedido dos deputados federais é a insuficiência da verba parlamentar para custeio das passagens semanais a Brasília. Segundo eles, o dinheiro fornecido pela Câmara não é suficiente ao quantitativo de viagens mensais em razão do preço.

Estima-se que cada deputado federal receba entre R$ 30 mil e R$ 45 mil para gastar mensalmente com gabinete, combustível, alimentação, aluguel de carro e propaganda. O valor deve variar de acordo com o estado.

No Acre, serão beneficiados os deputados Mara Rocha (MDB); Jéssica Sales (MDB); Alan Rick (União Brasil); Dr. Vanda Milani (PROS); Flaviano Melo (MDB); Perpétua Almeida (PC do B); Jesus Sérgio (PDT) e Léo de Brito (PT).