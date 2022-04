Após crescimento na janela partidária, Tchê diz que PDT quer “sentar na mesa para discutir cargo majoritário”

Um dos medalhões do Partido Democrático Brasileiro, o PDT, deputado estadual Luís Tchê usou sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, nesta quarta-feira (6), para falar do quanto seu partido cresceu durante a janela partidária.

Pedro Longo, Chico Viga e Marcus Cavalcante aproveitaram o período que permitia a troca de partido para migrar para o partido de Tchê. “No PDT, fazemos política. Com quatro deputados estaduais, a força aumenta”, comentou Tchê.

Tchê disse que durante as negociações para dizer que não teve “compra” de lideranças, mas garantiu que o tamanho que partido tem hoje e com os nomes que têm, citando além dos deputados acima a vereadora Michelle Melo, não aceita ser coadjuvante e quer disputa majoritária, incluindo a possibilidade de indicar vice de Gladson ou o nome do bloco do governo para o Senado. “Nós queremos sentar na mesa para discutir cargo majoritário. Nós temos nome”.