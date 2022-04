Após dois anos internada, criança indígena recebe alta no AC e será cuidada em casa

Natural de Pauini, município do Amazonas, o pequeno Francisco Apurinã recebeu alta médica do Hospital da Criança, em Rio Branco, nesta terça-feira, 26, após a viabilização de um respirador portátil adquirido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Há quem diga que família também se escolha, e, emocionado ao se despedir dos profissionais, cujo vínculo afetivo foi cultivado durante esses dois anos, o pai de Francisco, Raimundo Custódio, já considera os servidores parentes.

“A gente fez uma família aqui dentro, e uma hora chega, Deus permitiu que saíssemos hoje e estamos indo”, contou Raimundo Cústodio.

De semblante calmo, Raimundo carrega uma história de amor incodicional ao filho e fé de que um dia seu menino estaria de volta ao lar.

A médica que cuidou do pequeno Francisco desde sua entrada na unidade, Tereza Maia, ressalta o trabalho em equipe e a grandeza do pai da criança.

“Ele é um homem muito atencioso, muito forte. A gente não cuidou só do Francisco, também cuidamos do Sr. Raimundo, e o resultado é esse. É emocionante ele ir para casa”, destacou Tereza Maia.

Paciente e família continuarão sendo assistidos pelo Programa Melhor em Casa, da Sesacre, que atende pacientes acamados, com sequelas neurológicas e de alta complexidade, que precisam de ventilação mecânica ou traqueostomia.

A coordenadora do Programa Melhor em Casa, Jomara Martins, explica que os atendimentos serão regulares, sendo, pelo menos, três a quatro vezes por semana.

“O processo de desospitalização do Francisco foi bastante demorado, mas deu tudo certo e agora ele está em casa, com a família, e agora, ele passa a receber a atenção domiciliar com acompanhamento médico, de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiólogo”, explicou.

Os pacientes são assistidos pelo Melhor em Casa até receberem alta, sendo referenciados para o acompanhamento com o município.