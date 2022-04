Aulas na rede estadual iniciam na segunda-feira em Sena Madureira

O ano letivo em algumas escolas de Sena Madureira ligadas à rede estadual de ensino terá início na próxima segunda-feira (18).

De acordo com o professor Sâmik Farias, coordenador pedagógico da Secretaria Estadual de Educação, em Sena, em pelo menos seis unidades de ensino as aulas serão iniciadas, incluindo zona urbana e zona rural. Sendo elas: Fontenele de Castro, Assis Vasconcelos e Raimundo Magalhães (Zona urbana); Anjo da Guarda, Charles Santos (pólo) e Comunitária II (Zona rural).

Na Escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli e no anexo Assis Vasconcelos que funciona no Raimundo Hermínio de Melo. As aulas terão início no dia 20 deste mês. Já na escola Instituto Santa Juliana, ainda não há uma data definida por conta de uma reforma que acontece no local. “Não iremos iniciar o ano letivo em todas as escolas em decorrência de algumas situações que precisam ser sanadas, envolvendo reformas e outras questões”, enfatizou Sâmik Farias.

Diferentemente de anos anteriores, as aulas ocorrerão de forma presencial, sendo que todas as medidas de prevenção à covid-19 continuarão sendo adotadas.