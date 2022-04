BBB22: Arthur Aguiar confirma favoritismo e ganha o reality show

Durante o decorrer do reality show, Arthur Aguiar foi ganhando confiança por conta da amizade com Tiago Abravanel. Mesmo com pouca interação com os outros participantes, traçou estratégias para fugir do Paredão. Teve grandes embates com Laís Caldas e Jade Picon em questão de divergências no jogo e protagonizou bons momentos no Jogo da Discórdia, com uma retórica invejável.

Após vencer o “desafio” de Jade Picon no Paredão, Arthur cresceu no jogo. Mesmo com a desistência do neto de Silvio Santos e com o jogo afunilando, conseguiu se aproximar estrategicamente de participantes como Paulo André e Douglas Silva. Formada essa união, que posteriormente ganhou a adição de Pedro Scooby e Gustavo Beats, o jogador teve mais liberdade no confinamento.

O ápice veio quando o ator foi o mais votado no Paredão falso e teve a liberdade de assistir os outros brothers de um quarto secreto. Esse momento trouxe uma resposta para todos, principalmente sobre a força que o marido de Maíra Cardi possuía fora do game. E realmente era verdade. A “padaria” ou os “pontinhos de luz”, como são denominados os torcedores de Arthur Aguiar, votaram bastante – até mesmo quando o ator não estava emparedado – para ajudar e fazer com que ele se tornasse o vencedor do Big Brother Brasil 22.

Na final, conseguiu chegar com dois aliados que fez no meio do percurso: PA e DG. Apesar de parte do público acreditar que Arthur estava sendo egocêntrico e até mesmo chato na reta final do reality show, ele foi merecedor do prêmio milionário pela trajetória construída no confinamento.