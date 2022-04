Bolsonaro chama Braga Netto, cotado para seu vice, de “eterno amigo”

A frase de Bolsonaro foi proferida no final do discurso na solenidade do Dia do Exército, quando o mandatário dizia se orgulhar de ter integrado os quadros militares e de exercer atualmente o cargo de presidente da República.

“A todos os militares: o meu orgulho de ter integrado as Forças e pela missão à frente do Executivo federal e poder, juntamente com os meus 23 ministros, com os meus comandantes de forças, bem como com meu eterno amigo general Braga Netto, colaborar nas políticas para bem servir o nosso Brasil.”

Braga Netto é atualmente o principal nome cotado para o posto de vice na chapa de Bolsonaro à reeleição. O mandatário já indicou que não repetirá a dobradinha com o atual vice, general Hamilton Mourão.