Presidente Jair Bolsonaro diz que querem “forçar a barra” sobre corrupção no governo

“Completamos três anos e três meses, por mais que queiram forçar a barra, sem corrupção”, afirmou Bolsonaro em cerimônia de inauguração da duplicação da BR-116 e da BR-392, em Pelotas (RS).

O então ministro da Educação Milton Ribeiro foi exonerado na semana passada após vir à tona um suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do MEC. Ribeiro estava no comando da pasta desde julho de 2020.

Segundo as reportagens, a pedido do presidente Bolsonaro, Ribeiro priorizava pastores na liberação das verbas públicas para construção de escolas e creches. Em troca, os pastores cobravam propina dos prefeitos, solicitando pagamentos em dinheiro, em bíblias e até em ouro.

Nesta sexta-feira (8/4), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, afirmou ter conseguido as 27 assinaturas necessárias para o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar o caso.

Novos ataques ao TSE

O presidente Bolsonaro voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que também integram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com os quais tem antagonizado desde o ano passado. Ele, porém, evitou citar os nomes dos magistrados, se limitando a falar em “duas ou três pessoas” com poder em Brasília.

“Hoje no Brasil duas ou três pessoas querem roubar a nossa liberdade. Não conseguirão”, disse o mandatário. Os três a que ele se refere são os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

“Tem poucas pessoas em Brasília que mandam muito, mas nenhuma delas manda em tudo. Os votos, por ocasião das eleições de outubro, serão contados. Não somos obrigados a acreditar em duas ou três pessoas como se essas fossem os donos da verdade. A verdade está com o seu povo e o maior Exército do Brasil, que são vocês, estão conosco. Pode ter certeza: com Deus e o povo, nós mudaremos o destino do nosso Brasil”, finalizou o presidente.

Agenda no Sul

Bolsonaro cumpre agenda nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul e no Paraná. Às 13h, ele vai visitar as obras da Unidade de Radioterapia da Santa Casa de Caridade de Bagé (RS).

Na sequência, vai entregar obras de ampliação do Aeroporto Regional de Passo Fundo. À noite, visita a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2022.

Além de ministros, a primeira-dama Michelle Bolsonaro também acompanha a agenda. Michelle é vista por aliados como um ativo na campanha à reeleição.