Boninho faz anúncio inédito sobre o ‘BBB 23’: “Fica ligado”

Na reta final do “BBB 22”, Boninho usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para fazer um anúncio sobre a próxima edição do reality show. Em um vídeo compartilhado no Instagram, o diretor revelou que as inscrições para o “BBB 23” começarão em breve.

“Então, já estamos pensando no ‘BBB 23’. Quer tentar chegar lá? Vai se preparando. Falta muito pouco pra abrir as inscrições”, escreveu na legenda da publicação. “BBB 22 entrando na reta final e o que vai acontecer? Lógico! As inscrições vão começar a ser abertas para o 23”, iniciou falando no vídeo.

A final da edição de 2022 acontece ainda em abril, no dia 26. Veja o post de Boninho abaixo:

“O que a gente espera de você? A gente quer você de verdade! Então, manda foto sem filtro, manda você de verdade, é isso que a gente quer! Então se prepara porque daqui a pouco, muito pouco, daqui alguns dias, a gente vai abrir as inscrições! E olha, muita gente corre e são poucas vagas, então fica ligado!”, compartilhou.