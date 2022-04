Cesário rechaça frente ampla incluindo MDB sugerida por JV e Petecão: “Não assino em baixo”

O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT), Cesário Braga, publicou um texto em suas redes sociais nesta quarta-feira (6), onde dá sua opinião sobre a “frente ampla” composta pelos partidos de oposição a Gladson, que teria PT, PCdoB, PSB, MDB e PSD. Essa frente é publicamente defendida por Jorge Viana e o senador Sérgio Petecão.

O texto de Cesário, que é pré-candidato ao Governo, é uma resposta a um artigo do ex-deputado Luiz Calixto, que fala sobre a indefinição de Jorge Viana, que se coloca como pré-candidato, mas até o momento não decidiu se disputará o Governo ou Senado. Calixto também falou sobre frente ampla.

“Estou pagando para ver o Cesário Braga e o Francisco Carioca Nepomuceno dizerem que as coisas que ambos falavam do Flaviano eram singelas cantigas de ninar”, diz trecho do artigo de Calixto.

“Entre todas as divergências que tenho com o que está escrito no artigo, cabe destacar que Calixto está corretíssimo em duvidar que eu um dia retirarei o que falei sobre o mal que o Flaviano fez ao Acre, principalmente, por Flaviano ser protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção da história: a famosa conta Flávio Nogueira!”, escreve Cesário.

Cesário deixa claro que não compactua com a possível aliança. “Todo mundo no Acre sabe e o Calixto mais do que a maioria, que as divergências entre Rochas, Flavianos e Camelis não são de caráter programático, são tudo farinha do mesmo saco. O que existe é uma disputa pra saber quem consegue se dar melhor com dinheiro do povo, e em aliança com esse tipo de pessoa, eu não assino em baixo”, finaliza.