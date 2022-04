Chris Rock quebra silêncio e fala sobre tapa que levou de Will Smith no Oscar

E finalmente, semanas depois, Chris Rock quebrou o seu silêncio a respeito do tapa que levou do colega Will Smith durante a cerimônia do Oscar 2022. Em seu primeiro show de stand-up após o acontecido, o comediante foi aplaudido de pé pela plateia em Boston (EUA) quando subiu ao palco.

Logo em seguida ele falou: “Bom, como foi o fim de semana de vocês? Eu não tenho muitas piadas sobre o que aconteceu – então, se você veio para ouvir isso, me desculpe, porque tenho todo um outro show que já estava escrito antes desse fim de semana. Ainda estou processando o que aconteceu, então vou falar dessa m*rda pra valer em outro momento. Vai ser sério, mas também engraçado, acreditem”.

Ainda assim, um membro da plateia então gritou “Fuck Will Smith!”, mas Rock ignorou o comentário e começou seu set de uma hora.