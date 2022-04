Cobra ‘fujona’ é encontrada dentro de moto e pica homem

Vizinhos fizeram um vídeo do momento em que os policiais resgataram o animal (veja abaixo).

De acordo com a PMA, o motociclista, de 48 anos, transitava com sua motocicleta, quando a serpente saiu do meio da carenagem entre o motor e o painel e saltou em sua direção. Para se defender, o homem bateu com a mão esquerda na serpente para se desvencilhar e ela acabou picando.