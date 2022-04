Colisão entre motocicletas deixa morador gravemente ferido na zona rural de Sena

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (23), no ramal do Favo de mel, km 21 da BR-364, sentido Sena a Rio Branco. A colisão foi entre duas motocicletas que trafegavam em sentido contrário.

Em pior situação ficou o morador identificado até agora como Ernandes cuja família tem uma propriedade no favo de mel. Ele sofreu forte pancada no rosto. Inicialmente foi socorrido por integrantes do Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhado ao Pronto Socorro de Sena.

Após receber os primeiros atendimentos, Ernandes foi transferido para Rio Branco, pois se verificou uma espécie de trauma na região afetada.

Ainda não há informações detalhadas sobre quem teria provocado a batida.