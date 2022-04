Com gol solitário, Estrelão supera o Tufão e entra no G-4

Com a presença de 191 pagantes (R$ 2.030,00), o Rio Branco venceu neste domingo (24), no estádio Florestão, o São Raimundo-AM por 1 a 0, pela segunda rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Matheus Nego, de pênalti, fez o gol do triunfo estrelado.

Como fica

Com a primeira vitória na competição, o Rio Branco chega aos quatro pontos e assume a terceira colocação do grupo. Por outro lado, o São Raimundo-AM estaciona nos três pontos e cai para a quinta posição, ficando fora do G-4.

Próximos jogos

Rio Branco e São Raimundo/AM retornam a campo no próximo domingo (1º). O Tufão busca a reabilitação em casa contra o Porto Velho-RO, às 16h (de Brasília), no estádio da Colina, em Manaus (AM). Já o Estrelão faz o choque local contra o Humaitá, às 16h, no estádio Florestão.

Jogo

Os dois times entraram em campo brigando pela posse da bola. A primeira boa chance de gol saiu de uma finalização de dentro da grande área do estreante Ciel. Mas o goleiro Neguett espalmou para escanteio. O Tufão respondeu e, após a zaga estrelada não achar a bola, o goleiro Evandro Gigante mostrou coragem e abafou a finalização nos pés do atacante do time manauara.

Com as duas defesas não dando espaço, a partida foi para o intervalo em igualdade no placar.

Gol solitário

Na volta do intervalo, o jogo seguiu muito igual, apesar do Rio Branco tomar mais iniciativa nos primeiros minutos de partida. O Tufão, aos poucos, passou a frequentar mais a área estrelada e quase abriu o placar aos seis minutos, após Paulo fechar no segundo pau e finalizar para o fora do gol.

Cinco minutos depois, o Tufão chegou novamente com perigo. Ivan finalizou e forçou o goleiro Evandro Gigante a salvar parcialmente o lance e, na sobra, o ataque do time manauara finalizou na rede pelo lado de fora.

O Rio Branco então respondeu aos 25 minutos. O atacante Luan tentou o giro na grande área, mas foi puxado pelo lateral direito Paulo. O árbitro mineiro Michel Patrick Costa Guimarães marcou pênalti. Matheus Nego cobrou bem e colocou a bola no canto oposto ao escolhido pelo goleiro Neguett.

Com a derrota parcial, o São Raimundo tentou uma reação na busca da igualdade no placar, mas não apresentou eficiência para furar a defensiva estrelada.