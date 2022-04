Como funcionam as apostas no UFC: estratégias e dicas

Com a crescente popularidade das lutas do UFC, mais e mais pessoas estão interessadas nas informações de apostas do UFC e entendem as vantagens e oportunidades de ganhar disponíveis para quem quer apostar neste jogo de luta livre.

Neste artigo, mostraremos as melhores dicas para apostar no MMA e mostraremos como fazer boas apostas no UFC neste tipo de partida clicando no Bet22.

Há algumas coisas a considerar ao decidir apostar no UFC. Antes de mais nada, você precisa entender como esse esporte funciona. Isso significa conhecer as regras básicas do confronto e como as lutas terminam. Se você não sabe como uma luta funciona, nós a resumimos brevemente.

UFC é a abreviação de Ultimate Fighting Championship. É um campeonato de artes marciais mistas (MMA). As lutas do UFC acontecem em um octógono. Geralmente há uma briga uma vez por mês. Por fim, é importante saber que, entre outras coisas, a luta pode terminar em nocaute, decisão dos juízes.

Os melhores mercados para apostar em jogos do UFC

Quando você decide apostar em um jogo do UFC, descobrirá que existem alguns mercados que se destacam. Os mercados mais comuns incluem as seguintes opções:

Vencedor da luta

Nesse tipo de aposta, tenta-se adivinhar qual lutador venceria ao final do confronto entre os dois atletas. A grande vantagem de apostar no UFC é que não importa em qual método a luta termine. O que importa é quem vence, seja por nocaute, decisão ou qualquer outro tipo de vitória.

O resultado da luta

Como mencionado acima, uma briga pode terminar de várias maneiras. Nesse tipo de mercado de apostas online do UFC, você saberá se a luta terminará com:

Eliminação simples (KO)

KO técnico (TKO)

Decisão (ESCR)

modelo

decisão técnica

apostas de crash

As apostas no UFC são essencialmente sobre decidir quem vencerá cada rodada. Este mercado é difícil de alcançar e, portanto, muitas vezes oferece boas ações. No entanto, com algumas apostas do UFC, você pode usar dados de lutas anteriores para descobrir qual lutador tem mais chances de vencer.

Analisar a história do esporte de luta livre

As apostas online do UFC podem ser feitas em diferentes lutas entre diferentes atletas. E saber qual deles tem boa experiência lutando contra outros lutadores é a chave para entender suas chances de vencer a luta. Portanto, é muito importante analisar as estatísticas disponíveis.

Você não precisa ser um especialista para analisar esses dados. Uma aposta de combate do UFC exige apenas conhecimento dos lutadores que entrarão no octógono. Em seguida, acesse os sites que têm estatísticas atualizadas sobre quem lutará e o histórico recente de lutas desses lutadores.

Descubra em quais estilos eles são bons

Para saber como apostar no UFC é muito importante conhecer os estilos em que os lutadores são proficientes. Como o nome sugere, o MMA é uma arte marcial mista. Ou seja, quem tem mais conhecimento de mais artes marciais tem vantagem sobre seu oponente.

Os lutadores podem ser proficientes em jiu jitsu, judô, taekwondo, boxe e outros tipos de luta livre. Cada modo tem suas próprias características. E quando você sabe em que tipo de combate cada lutador é especialista, você pode entender melhor como podem ser as lutas entre os dois atletas.

Assista as lutas ao vivo

Por último, mas não menos importante, você tem que assistir ao UFC ao vivo. Afinal, você dificilmente sabe qual atleta está indo bem, a menos que seja uma luta real. Fique por dentro das novidades, veja as notícias, saiba quais atletas vão lutar, onde e quando vai acontecer.