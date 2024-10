Vídeo: Anitta revela ter perdido a virgindade durante abuso

Anitta surpreendeu ao dar detalhes do abuso que sofreu aos 14 anos, durante entrevista para o Great Day with J Balvin, série documental que conta a vida do DJ, exibida na Apple TV. A cantora ainda revelou que perdeu a virgindade ao ser vítima da violência sexual quando ainda era adolescente. “Me senti miserável e suja”, disse na produção liderada pelo amigo internacional.

“Quando eu era adolescente, com uns 14 anos de idade, eu perdi a minha virgindade sendo abusada por alguém que eu conhecia. Para mim, foi uma mistura de sentimentos. Não sabia como reagir, não contei para a minha família, para ninguém… só vivi com aquilo por muitos anos”, disparou.

A Girl From Rio completou lamentando que deixou carregou o peso ada violência sexual por longos anos da sua vida: “Naquele momento, me senti tão suja, miserável e culpada. Eu tinha na minha mente uma imagem, um sonho, de como deveria ser e não foi. Me culpei”.

Mesmo tendo sido abusada, Anitta explicou o motivo de dos sentimentos confusos achando que a responsabilidade pelo assédio era dela. “Na nossa sociedade, nós mulheres somos treinadas para sentir que tudo é nossa culpa. É porque você se veste assim, ou se comporta de tal maneira”, relatou.

A famosa continuou: “Quando uma mulher é abusada, questionam: ‘O que ela fez para ser abusada? O que ela estava usando? Como estava se comportando?’. (…) Nunca é culpa do cara. Nós sempre fazemos algo para o cara fazer aquilo”.

Em junho deste ano, a Poderosa já havia falado sobre o assunto em entrevista para Roberto MTZ, no México:

“Eu tinha 14 para 15 anos quando fui abusada sexualmente, e foi quando eu inventei a pessoa Anitta. Eu era muito ingênua antes e criei uma outra personalidade diferente”, esclareceu o motivo de ter escolhido seu nome artístico.

Anitta ainda declarou que a inspiração aconteceu para que nenhum outro homem pudesse cometer outro abuso contra ela:

“E eu iria me pôr de tal maneira que nenhum homem ia ter coragem de fazer isso comigo novamente. Porque eu seria tão forte, que nenhum homem teria coragem de abusar de mim. E nesse personagem que fazia com que os homens tivessem muito medo”, lembrou.

A artista finalizou que o episódio ruim a fez crescer e evoluir. “Não é dizer que tudo que passei foi superbom, mas isso é não me vitimizar com o que aconteceu comigo. É entender que passou e o que aprendi com isso”, concluiu.

Assista a declaração de Anitta na íntegra:

Made in Honório

Anitta também abriu o coração sobre o estupro no documentário Made in Honório, para a Netflix, lançado em 2020.

“Eu tinha bastante medo das reações dele quando estava estressado e acabei perguntando se ele queria ir para um lugar só nós dois. Rapidamente, ele parou o estresse dele, perguntou se eu tinha certeza, e eu falei que sim”, começou.

Ela prosseguiu: “Mas, hoje, tenho plena certeza de que falei sim porque estava com medo. Quando cheguei lá, vi que não era certo fazer aquilo por medo e disse que não queria mais, mas ele não ouviu. Ele só queria fazer o que queria fazer. Quando ele acabou, foi abrir uma cerveja, e eu fiquei olhando para a cama cheia de sangue”.

Por fim, Anitta falou abertamente que seu apelido surgiu da revolta contra o assédio sexual. “Para todos vocês que se perguntam de onde nasceu a Anitta, nasceu daí. Nasceu da minha vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa que nunca ninguém pudesse machucar, fazer chorar, magoar e que sempre tivesse uma saída pra tudo. Eu criei essa personagem aí”, finalizou na época.