Bastidores do Poder: quais mulheres estão indo com força para a disputa de 2026?

Se em 2024 vimos poucas figuras femininas em destaque nas eleições, 2026 promete ser um ano de forte protagonismo feminino nas grandes alianças políticas. A vice-governadora Mailza Assis (PP), em pleno exercício de seu mandato, deverá buscar a reeleição, consolidando-se como uma das principais figuras do cenário político estadual. Já a deputada federal Socorro Neri (PP) poderá se lançar ao Senado, reforçando sua posição como uma das líderes políticas mais influentes do estado.

A ex-deputada federal Mara Rocha (sem partido), outra força importante, também é cotada para disputar uma vaga no Senado, trazendo ainda mais competição para a corrida. Por outro lado, Jéssica Sales (MDB), que ainda não revelou qual cargo disputará em 2026, mantém-se como um nome forte com grandes chances de pleitear um cargo majoritário, aumentando ainda mais a expectativa para um cenário eleitoral dominado pela presença de mulheres em posições de destaque.

Isso mostra um movimento crescente de inclusão feminina na política do Acre, refletindo uma tendência de maior participação e liderança das mulheres nas esferas de poder.

Seria algo inédito na história do Acre termos uma chapa 100% feminina — e por que não? Em um momento em que a representatividade feminina na política está em ascensão, uma composição desse tipo não só seria histórica, mas também sinalizaria uma mudança significativa no cenário político do estado.

MAILZA E SOCORRO

A relação cada vez mais estreita entre a vice-governadora Mailza Assis (PP) e a deputada federal Socorro Neri (PP) tem se tornado evidente. Nos bastidores, cresce a especulação de que uma aliança entre as duas para as eleições de 2026 não está descartada.

DEU O QUE FALAR

Uma imagem do senador Alan Rick (UB) ao lado da ex-deputada Jéssica Sales (MDB), registrada em um badalado restaurante de Rio Branco, despertou curiosidade nos bastidores da política. Fontes próximas sugerem que o encontro foi para discutir uma possível aliança visando as eleições de 2026, com a especulação de que Alan teria sondado Jéssica para integrar sua chapa como vice, o que, se confirmado, poderia mexer significativamente no xadrez eleitoral.

HOMEM DE CONFIANÇA

Comenta-se por aí que o deputado estadual Nicolau Júnior (PP) desfruta da inteira confiança do 01. O adiantamento da votação para o retorno de Nicolau à presidência da Aleac foi estratégico e todos sabem. Passará por Nicolau parte do processo que formará as alianças de 2026.

DANDO UM SHOW

Um dos grandes destaques e novas lideranças das eleições de 2024 foi o secretário Aberson Carvalho, que demonstrou um impressionante poder de articulação. Seu papel foi crucial na formação de alianças tanto em Rio Branco quanto em diversos municípios, consolidando sua posição no cenário político estadual. Já não é segredo para ninguém que Aberson vem com força para disputar uma vaga na Câmara Federal.

CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZO

Com a desculpa de celebrar a vitória de Ivonete da Bonal, vereadora eleita pelo município de Senador Guiomard, o senador Sérgio Petecão foi flagrado em um momento inusitado: sem camisa e apenas de calção, se divertindo ao escorregar na lama ladeira abaixo em um balneário às margens do rio Iquiri. A cena, que gerou bastante repercussão, vem em um momento delicado para Petecão, que, após as derrotas nas eleições municipais de 2024, corre agora atrás do prejuízo para recuperar sua imagem de “líder 100% popular”.

MONTANDO UM GRUPO

O senador Márcio Bittar (UB), que leva o mérito de ser um dos grandes responsáveis pela vitória no primeiro turno do prefeito Tião Bocalom (PL) em Rio Branco, saiu fortalecido das eleições municipais de 2024 e agora já começa a reunir um grupo com pessoas de sua confiança, como o ex-presidente da Fundação Elias Mansour, Correinha, seu amigo pessoal que também esteve nos bastidores da campanha de Bocalom.

PL EM ASCENSÃO

Com o objetivo de fortalecer o Partido Liberal (PL) no Acre, o senador Márcio Bittar (UB) está em busca de nomes de peso para integrar a sigla. Fontes indicam que figuras como Correinha e Renan Biths, ex-chefe de gabinete da vice-governadora Mailza Assis, já estão engajados no projeto de expansão do partido e, ao que tudo indica, já se filiaram ao PL, sinalizando uma estratégia de fortalecimento político para as próximas eleições.

JEFFERSON BARROSO

O jovem Jefferson Barroso, que ocupava o cargo de coordenador da Suframa no Acre por indicação do senador Sérgio Petecão (PSD), foi exonerado nesta segunda-feira (21). Barroso vinha realizando um trabalho significativo à frente da autarquia, com destaque para iniciativas voltadas ao fórum de desenvolvimento, Sebrae e startups focadas em pesquisa e inovação. No entanto, sua demissão é vista como mais um reflexo das disputas políticas internas entre Petecão e os deputados de seu próprio partido. Barroso, fiel ao deputado estadual Eduardo Ribeiro, que não declarou apoio a Marcus Alexandre (MDB) na corrida pela prefeitura de Rio Branco, parece ter sido vítima dessas tensões partidárias.