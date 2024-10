Exame toxicológico de Liam Payne revela que cantor tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo, diz site

Policiais forenses disseram ao TMZ que foram encontrados uma versão argentina de metanfetamina no exame de Liam, além de “cocaína rosa” – um coquetel de drogas sintéticas. Nas buscas no quarto do hotel, a polícia de Buenos Aires encontrou, além de bebida alcoólica, medicamentos como clonazepam — remédio usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros. No pátio interno, onde estava o corpo, foram encontrados uma garrafa de whisky, um isqueiro e o um celular.