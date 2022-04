Concursos PMs 2022: confira os editais previstos para este ano

Quem sonha em ingressar na carreira militar costuma ter as seleções das Polícias Militares como uma das metas de aprovação. Pensando nisso, Folha Dirigida separou alguns concursos PMs que estão previstos para este ano.

De Norte a Sul do país, edital é o que não falta. Em um recente levantamento, pelo menos nove estados estão com editais anunciados para os próximos meses, além daqueles que seguem com inscrições abertas. São eles:

Em Goiás, por exemplo, estão abertas as inscrições para o concurso PM GO. Ao todo, a corporação oferece 1.670 vagas, sendo 1.500 para soldados, 150 para oficiais e 20 para músicos.

Os interessados podem se inscrever até os dias 30 de maio e 6 de junho, dependendo do posto escolhido.

Já no Amapá, o governador Waldez Góes confirmou que o edital do concurso para Polícia Militar (PM AP) será publicado nesta sexta-feira, 29. A oferta será de 600 vagas para soldados.

Com requisitos que costumam variar entre o nível médio, para soldados, e superior, para oficiais, os concursos PMs atraem milhares de candidatos todos os anos.

Confira abaixo as próximas seleções esperadas para 2022!

PMERJ

Um dos concursos mais esperados é o da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Anunciado este ano, o edital da PMERJ está previsto para ser publicado até agosto.

As provas, por sua vez, devem ser aplicadas após as eleições de outubro. Desta forma, as convocações para o curso de formação estão previstas para 2023.

Os trâmites para abertura da seleção devem ocorrer com celeridade, uma vez que a PM tem urgência para a incorporação dos novos soldados.

De acordo com o governador Cláudio Castro, estão previstas 2 mil vagas, com os seguintes requisitos:

idade entre 18 e 32 anos;

nível médio completo;

altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens; e

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

O salário líquido dos aprovados é de R$4.102,02. O regime de contratação, por sua vez, é o estatutário, que garante a estabilidade no cargo.

PM ES

Também no Sudeste, o concurso PM ES está perto de ser divulgado. O organizador, inclusive, já foi contratado, sendo ele o Instituto AOCP. Desta forma, a publicação do edital é uma questão de tempo.

Ao todo, são esperadas 1.111 oportunidades, sendo elas nos seguintes cargos:

1 mil vagas para soldados;

20 vagas para oficiais médicos;

20 vagas para oficiais dentistas;

5 vagas para oficiais farmacêuticos/bioquímicos;

2 vagas para oficiais médicos veterinários;

10 vagas para oficiais enfermeiros;

30 vagas para praças especialistas de Saúde;

2 vagas para oficiais músicos; e

22 vagas para praças músicos.

PM BA

Já na Bahia, um novo concurso PM BA é esperado, com vagas para soldados. O anúncio desta seleção foi feito em 2021 pelo governador Rui Costa.

“Ano que vem, com fé em Deus, nós teremos um novo concurso da Polícia Civil e um novo concurso da Polícia Militar para reforçar ainda mais a segurança pública e iremos estabelecer um diálogo sobre as questões de remuneração”, disse na época.

O último edital da PM BA contou com mil vagas para soldados, sendo 900 para homens e 100 para mulheres. Já o salário foi de R$3.410,68. Para concorrer, era preciso ter:

nível médio completo

entre 18 e 30 anos de idade;

altura mínima de 1,60m (homens) ou de 1,55m (mulheres); e

carteira nacional de habilitação na categoria B.

PM DF

Outros editais que avançam são os dos concursos PM DF. Com comissão formada, a Polícia Militar do Distrito Federal trabalha para preencher 2.146 vagas, nos cargos de oficial e soldado, sendo 46 e 2.100 oportunidades, respectivamente.

No caso do concurso PM DF para oficiais, as chances são para o quadro de Saúde, que exigirá a formação na área de interesse.

Diferente de alguns estados, a PM DF tem entre os requisitos para soldado o nível superior, além de idade entre 18 e 30 anos, CNH tipo B e altura mínima de 1m65 (homens) e 1m60 (mulheres).

Embora não haja um prazo definido para a divulgação dos editais, isso não deve demorar a acontecer, considerando as seguintes previsões para provimentos da corporação:

Oficial : a partir de janeiro de 2023; e

: a partir de janeiro de 2023; e Soldado: a partir de setembro de 2023.

PM MS

Solicitado, o concurso PM MS também pode ter avanços nos próximos meses. Em março, a corporação solicitou 650 vagas, e, agora, aguarda por sua autorização.

Do total de vagas, 600 são para soldados e 50 para oficiais. O pedido foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja.

No Estado do Mato Grosso do Sul, o concurso PM MS costuma ter o nível médio (soldado) e o bacharel em Direito (oficial) entre os requisitos para ingresso na corporação.

PM PE

Em Pernambuco, o concurso PM PE deve ser aberto no segundo semestre. O prazo foi informado pelo governador Paulo Câmara, após reunião com a deputada estadual Gleide Ângelo, no dia 11 de abril.

De acordo com a deputada Gleide, no momento, o processo está na Secretaria de Estado de Administração (SAD) para verificar a questão orçamentária.

O governo avalia o orçamento disponível para realizar as nomeações. Com isso, será possível definir a quantidade de vagas imediatas por cargo.

Vale lembrar que, em 2018, foi aberto o último concurso da Polícia Militar de Pernambuco, com 500 vagas para soldados, cargo de nível médio, e 60 para oficiais, de nível superior em Direito.

PM RO

Em Rondônia, os editais para a área de Segurança começaram a ser divulgados. Neste caso, o concurso PM RO será aberto até o meio do ano, segundo o secretário José Hélio Pachá, por meio do Cebraspe, organizador.

Para a Polícia Militar de Rondônia estão previstas 20 vagas para oficiais combatentes, cargo que tem o nível superior em Direito como requisito.

Além da escolaridade, com base nos últimos concursos das corporações, devem ser exigidas:

idade entre 18 e 30 anos (civis) ou até 35 anos (militares); e

altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres).

PM RN

Em resposta a jornalistas recentemente, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, voltou a confirmar a publicação do edital do concurso PM RN, com vagas para soldados, ainda este ano.

Segundo ela, serão oferecidas mais de mil vagas para a carreira. O anúncio de um novo edital para soldados, ainda em 2022, vai contra a previsão dada pelo vice-governador, Hudson Silvestre, em fevereiro deste ano.

Segundo ele, a seleção deveria ocorrer somente em 2023. Para que ambos estejam certos, o edital do concurso poderá ser divulgado no segundo semestre, com as primeiras etapas ocorrendo somente no ano que vem.

O cargo de soldado da PM RN tem o nível superior, em qualquer área, como requisito. Em 2018, quando foi publicado o último edital, os ganhos iniciais para a carreira eram de R$2.904. No entanto, conforme Lei de 2019, os valores atuais são de R$3.571,82.

PM SC

Em Santa Catarina, o concurso PM SC, realizado em 2019, foi oficialmente encerrado, em fevereiro. Desta forma, um novo edital ganha força.

Em dezembro de 2021, o novo comandante-geral da instituição, coronel Marcelo Pontes, defendeu uma nova seleção para soldados e oficiais. Vale lembrar que, desde maio do ano passado, o concurso está em estudo pela instituição.

O número de vagas ainda não foi definido, mas, de acordo com a PM SC, deve seguir os últimos editais. Com isso, o concurso para soldados pode ter entre 500 e mil vagas, enquanto a seleção para oficiais deve oferecer entre 25 e 50 oportunidades.

No estado, a PM SC costuma exigir o nível superior em ambos os casos. No entanto, para o posto de oficial, a graduação precisa ser na área de Direito.