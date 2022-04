Conheça a fazenda “É o Amor”, de Zezé Di Camargo, avaliada em R$ 65 milhões

O cantor sertanejo está de casa nova e pode planejar uma mudança para breve. Isso porque ele, que já tem a fazenda ‘É o Amor‘, considerada para muitos uma das mais bonitas do Brasil, investiu em mais um imóvel de luxo no Espírito Santo, que já vinha sendo sondado há algum tempo: um apartamento luxuoso avaliado em R$ 4,5 milhões.

O novo apartamento de luxo de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, que planejam sua primeira gravidez, está localizado na cidade de Vila Velha, no litoral do Espírito Santo, e se destaca por fazer parte do prédio mais alto de todo o estado. A propriedade tem 295 m² de puro luxo e sofisticação.

O apartamento milionário possui quatro suítes e destaca pela sua decoração impecável. No prédio ainda tem salão de beleza, spa, choperia, concierge, garagem com quatro vagas e até um beach club para o conforto dos moradores.

Embora tenham sido divulgadas imagens de demonstração do apartamento de Zezé, a construção ainda não ficou pronta. Segundo dados da Vogue Brasil, que também divulgou as fotos do local, o prédio terá 158 metros de altura e 21.000 m² de lazer. Grandioso!

Veja as fotos do novo apartamento de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda: