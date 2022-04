ContilNet separa as melhores vagas para Rio Branco nesta terça-feira; confira oportunidades

O site Linkedin divulgou diversas vagas para algumas áreas na capital, sendo estas: representante de vendas, auxiliar de depósito, assistente comercial, instrutor de aprendizagem, assistente de loja, auxiliar de escritório, frentista, operador de loja, assistente de marketing e gerente de comunicação.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com. Para se candidatar à vaga, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

Representante de vendas: A rotina do cargo inclui ser responsável pelo Volume (Sell In) e alavancas de Sell Out como negociações, execução (TTC, Cardápios e promoções), novos SKU’s e eventos; gestão de relacionamento e performance de sua base de clientes; identificar oportunidades e entregar soluções que irão ajudar a resolver os problemas do ponto de venda e aumentar a execução e o volume Ambev no mercado. Saiba mais sobre a vaga.

Auxiliar de depósito: Receber, conferir e estocar produtos destinados ao centro de distribuição, bem como separar e disponibilizar os carregamentos para remessa aos clientes. Formação: ensino médio completo. Verifique a vaga.

Assistente comercial: Comercialização de produtos e serviços financeiros; apoio ao gerente de negócios na estratégia comercial; atendimento ao público; operacionalização de dados no sistema, acompanhamento do fluxo dos processos, interação com setores internos. Saiba mais.

Instrutor de aprendizagem: Superior completo em administração (com especialização em recursos humanos ou áreas educacionais), gestão comercial, agronegócio, gestão da produção, comunicação social, gestão de recursos humanos, serviço social, logística e/ou áreas de tecnologia; sólida experiência em condução de treinamentos. Verifique a vaga.

Assistente de loja: Ensino Médio completo; gostar de atendimento ao público; identificação com moda. Atuar junto ao cliente no processo de finalização da compra; Recebimento de valores, realizar a abertura e fechamento de caixa; realizar oferta de serviços financeiros como cartão e parcelamentos; realizar processos de trocas; exercer rotinas diárias de reposição e organização do setor e mais. Verifique a vaga.

Auxiliar de escritório: Curso superior/técnico em administração, recursos humanos ou ciências contábeis; experiência em contabilidade básica e rotinas trabalhistas; boa organização, habilidades de gerenciamento de tempo; experiência anterior com as tarefas administrativas em um escritório configuração preferencial; conhecimento microsoft office com uma velocidade de digitação de pelo menos 60 ppm; excelentes habilidades de comunicação. Veja mais sobre a vaga.

Frentista: Operador de abastecimento de aeronaves. Formação: Ensino médio completo, cnh d, mopp e direção defensiva. Conhecimentos: Atendimento ao cliente, desejável nr 20, 23 e 35. Atividades: Abastecimento de aeronaves. Escala 12×36. Saiba mais.

Operador de loja: Organizar roupas em loja, passar, encabidar e dobrar; organizar estoque, manter no padrão de dobra, ensacar os produtos; limpar o estoque e loja; receber mercadorias, fazendo a conferência das notas fiscais e contagem dentro do padrão estipulado pela cia; realizar movimentações/ transferências e remanejamentos de produtos e mais. Verifique a vaga.

Assistente de marketing: Ensino Superior Completo ou em andamento nos cursos de comunicação, marketing, jornalismo e afins; experiência mínima de 06 meses na função; conhecimento em Pacote office e redes sociais; habilidade nos processos administrativos, financeiros, fotografia e filmagem. apoiar as ações de lançamento de produtos, realizando pesquisas para identificar o perfil do consumidor e mais. Verifique a vaga.