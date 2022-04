ContilNet separa as melhores vagas para Rio Branco nesta segunda-feira; confira oportunidades

O site Linkedin divulgou diversas vagas para algumas áreas na capital, sendo estas: cliente oculto, embalador, frentista, auxiliar de escritório, supervisor de meio ambiente, motoboy, representante de vendas, enfermeiro, estagiário em pedagogia e consultor de vendas.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.trabalhabrasil.com.br/. Para se candidatar à vaga, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-me grátis”.

Confira as especificidades para cada vaga:

Cliente oculto: A empresa busca clientes ocultos com grande senso crítico, proatividade e boa capacidade analítica para integrarem sua equipe de pesquisadores. O grupo avalia a qualidade do atendimento prestado e levantamos informações específicas sobre produtos e serviços. Você irá visitar locais e simular ser um cliente comum para realizar tarefas como comprar um produto, realizar perguntas, fazer reclamações ou se comportar, no estabelecimento, de determinada maneira. Saiba mais sobre a vaga.

Embalador: Representante para segmento de sacaria de polipropileno (ráfia) e big bag recrutamento. Alguns dos pré-requisitos são: experiência com vendas, uma ótima comunicação e se dá bem com todos que estão à sua volta, além de possuir empresa de representações; possuir carteira de clientes atualizada. Saiba mais sobre a vaga.

Frentista: Operador de abastecimento de aeronaves. Formação: Ensino médio completo, CNH D, mopp e direção defensiva. Conhecimentos: Atendimento ao cliente, desejável nr 20, 23 e 35. Atividades: Abastecimento de aeronaves. Escala 12×36. Verifique a vaga.

Auxiliar de escritório: Curso superior/técnico em administração, recursos humanos ou ciências contábeis; experiência em contabilidade básica e rotinas trabalhistas; boa organização, habilidades de gerenciamento de tempo; experiência anterior com as tarefas administrativas em um escritório configuração preferencial; conhecimento Microsoft Office com uma velocidade de digitação de pelo menos 60 ppm e excelentes habilidades de comunicação. Verifique a vaga.

Supervisor de Meio Ambiente: Experiências em gestor/supervisor ambiental; controle das atividades previstas nos programas ambientais (gestão de resíduos e efluente, supressão vegetal, resgate e afugentamento de fauna e flora, resgate de germoplasma, comunicação social, entre outros programas); levantamento e elaboração de relatórios ambientais para atendimento aos órgãos competentes programação e acompanhamento de equipe; experiência com obras de lt; conhecimentos avançados em informática e sistemas (utilização de sistemas e elaboração de relatórios técnicos) e conhecimentos nas normativas ambientais: comana, ibama, iso14001, entre outros. Saiba mais sobre a vaga.

Motoboy: Estamos em busca de fotógrafo sem experiência para coletar imagens em 360º graus fazendo o monitoramento dos comércio na sua cidade. O profissional tem que ser ágil, e ter boa fluência verbal e escrita. Pré-requisitos formação: Nível médio completo, ou superior em andamento. Possuir moto e habilitação válida e documentação em dias. Saiba mais sobre a vaga.

Representante de vendas: A indústria de cosméticos Zarah está buscando representante/distribuidor na sua região para promover produtos das nossas linhas comercial e profissional, em área geográfica pré determinada, visitando estabelecimentos comerciais, para efetuar sua venda. Requisitos: ter proatividade e experiência com vendas externas. Veja a vaga.

Enfermeiro: Contrata-se profissional da área da enfermagem recém formado, para manuseio de sondas, auxílio a exames e medicamentos.

Estagiário em pedagogia: Vaga para estagiário de pedagogia; auxiliar a professora na aplicação de atividades pedagógicas, higienização, alimentação dos alunos, participar e efetuar atividades recreativas para os alunos, ajudar no processo de entrada e saída dos alunos, e toda a rotina pedagógica. Veja a vaga.

Consultor de vendas: Requisitos de formação acadêmica: Ensino médio; Sua missão é encantar, inspirar e se conectar com o nosso cliente; responsável por proporcionar a melhor experiência na compra online, sendo o guardião da nossa marca. Este profissional atuará no atendimento e venda de produtos da loja e site através dos nossos canais, você tem habilidade com metas e gosta de desafios. Verifique a vaga.