ContilNet separa as melhores vagas para Rio Branco nesta terça; veja oportunidades

O site Linkedin publicou nesta terça-feira (19), vagas para diversas áreas na capital, sendo estas: assistente de loja, assistente de marketing, analista de posto avançado dp, analista acadêmico ead, gestor comercial, consultor técnico de vendas, analista de marketing digital, assistente comercial, consultor educacional/comercial, engenheiro de segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

Assistente de loja: Ensino Médio completo; gostar de atendimento ao público; identificação com moda; encantar os clientes no processo de vendas, atendendo e auxiliando sempre que necessário; atuar junto ao cliente no processo de finalização da compra; recebimento de valores, realizar a abertura e fechamento de caixa; atendimento ao público em geral e mais. Verificar vaga.

Assistente de marketing: Ensino superior completo ou em andamento nos cursos de: comunicação, marketing, jornalismo e afins; experiência mínima de 06 meses na função; conhecimento em Pacote office e redes sociais; habilidade nos processos administrativos, financeiros, fotografia e filmagem e mais. Verificar vaga.

Analista de posto avançado DP: Ensino Superior cursando ou completo nas áreas de administração, gestão de RH, psicologia, contabilidade e áreas afins; vivência em E-social , conhecimento em legislação trabalhista; prática em Excel/ pacote office, cumprir prazos, organização, boa escrita, noções trabalhistas, RM TOTVS, e ter trabalhado com folha de horistas e mais. Verificar vaga.

Analista acadêmico ead: Graduação completa em Letras ou Comunicação Social e pós graduação completa; experiência em Metodologia a Distância (Professor, Tutor, Instrutor); conhecimento médio em informática; domínio de recursos de internet, pacote Office (Word, Excel, Power Point), serviços de e-mail; conhecimento em técnicas de redação e mais. Verifique a vaga.

Gestor comercial: Com mínimo de 02 anos de experiência em gestão de time de vendas; acompanhamento dos indicadores e gestão para superar os resultados; incansável na busca de resultados; facilitar o processo de vendas e mais. Verifique a vaga.

Consultor de técnico de vendas: Ensino Médio completo; desejável graduação completa ou em andamento; afinidade com Pacote Office (especialmente excel); seja aberto a utilização de novas tecnologias; desejável vivência com o sistema Protheus/TOTVS; desejável experiência na área de Vendas de Peças para máquinas de Construção e Agrícola e mais. Verifique a vaga.

Analista de marketing digital: Ensino superior completo; excel intermediário; software ERP; Google Analytics, Google Ads; Facebook Ads; Instagram Ads e mais. Verifique a vaga.

Assistente comercial: Efetuar a venda dos produtos da empresa disponíveis; prestar um bom atendimento e fidelizar o cliente; identificar e solucionar possíveis problemas relacionados a contratos, sempre reportando ao superior imediato; prospectar novos clientes através de ações externas, telemarketing ativo e atendimento presencial no ponto de atendimento e mais. Verifique a vaga.

Consultor educacional/comercial: Realizar visitas em escolas, empresas, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, captação de leads e conversão em novos alunos (presenciais ou remotos) para os cursos EAD, semipresencial e presencial de graduação, pós-graduação e cursos livres e mais. Verifique a vaga.

Engenheiro segurança do trabalho: Superior em Engenharia Elétrica; especialização em segurança do trabalho; CNH B; disponibilidade para viagens; pacote office intermediário; conhecimento de normativas de segurança do trabalho e mais. Verifique a vaga.

Terapeuta ocupacional: Formação em Terapia Ocupacional; disponibilidade de horário; atenção e organização; atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Verifique a vaga.