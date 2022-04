Deolane se revolta com fama de morador de rua: “Ranço da internet”

Deolane Bezerra é mais uma a criticar a forma como as redes sociais têm lidado com Givaldo Alves, o morador de rua espancado pelo personal trainer Eduardo Alves após ter relações sexuais com a esposa dele.

Segundo a Doutora, Givaldo não deveria ser enaltecido pois ajudou a “afundar uma mulher”. “Eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. E esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento. O povo tratando o cara como se tivesse salvado a humanidade. O cara ajudou a afundar outra mulher.”

A advogada lembrou que a mulher de Eduardo Alves, Sandra Mara Fernandes, está internada em uma clínica psiquiátrica e cobrou solidariedade: “Ajuda né, vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada, internada em uma clínica psiquiátrica e esse cara dando risada, com um monte de mulherada linda dando beijos.”

Givaldo Alves, o morador de rua que teve relações sexuais com a mulher dentro de um carro e logo após foi agredido pelo personal trainer, tem se usufruído da fama que conquistou para curtir a vida. Recentemente foi visto em uma festa trocando beijos com a influenciadora Grazi Mourão.