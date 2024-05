Homem é condenado a 10 anos de prisão por estuprar enteada enquanto esposa saía para trabalhar

O réu morou com a mãe da criança por cinco anos. A vítima conviveu com o abusador dos 8 aos 13 anos. Conforme a investigação do caso, ele ficava com a criança enquanto a mãe não estava e os abusos aconteceram por diversas vezes no ano de 2016.

O caso chegou às autoridades em 2021, quando uma tia da vítima fez denúncia. Na época, a ex-enteada do acusado, que já tinha completado 18 anos, confirmou em depoimento os abusos que sofreu.