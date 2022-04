Deputado estadual Fagner Calegário promove maratona do titulo de eleitor

Visando o melhor para a população e ajudar os que ainda não estão com tudo em dia para as eleições deste ano, o deputado estadual Fagner Calegário, juntamente com toda a sua equipe, estarão realizando a “Maratona do Título de Eleitor”, uma ação social que visa ajudar quem quer tirar ou regularizar o título de eleitor, mas ainda não teve chance ou condições.

A ação começa hoje (27) e se estende até o dia 04 de abril, das 8h até às 17h, no gabinete do deputado, que fica situado na Rua Antunes de Alencar, nº 105, bairro Bosque. O evento é gratuito e receberá todos aqueles que tiverem interesse em tirar ou regularizar o seu título de eleitor.

Através das redes sociais, Calegário tem incentivado jovens e adultos a tirarem e regularizarem seus títulos de eleitor para que estejam aptos a votar este ano. As eleições deste ano garantirão os próximos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente.

“É uma ação que visa ajudar as pessoas. Tirar o título não tem que ser algo chato e demorado, por isso uma equipe estará aqui no dia para ajudar a realizar esta ação. Exercer o voto é um direito e uma possibilidade de você escolher o melhor para sua comunidade, e é fundamental que todos votem. Juntos nós fazemos um Acre melhor”, falou Calegário.