Deracre trabalha no recapeamento asfáltico do Ramal Granada, em Acrelândia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalha na aplicação de microrrevestimento no Ramal Granada, em Acrelândia.

As atividades dos agentes técnicos da empresa Norte Star Construções têm sido intensas na estrada vicinal. Os trabalhadores da empresa atuam com serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica com aplicação de microrrevestimento.

O ramal Granada é conhecido por ser um dos mais produtivos do Acre. Nesta região há grande produção de café, banana e gado. De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, essa ação tem sido essencial para as famílias que residem na localidade, o que deve melhorar as condições de trafegabilidade em 11,7 quilômetros da estrada.

“Estamos trabalhando para que mais famílias tenham seu direito de ir e vir garantidos, e agora a empresa contratada trabalha na execução do microrrevestimento, que deve melhorar o pavimento da estrada”, afirmou o diretor.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.