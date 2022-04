Detran confirma para este mês leilão de veículos em Sena Madureira; saiba mais

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), confirmou para o dia 18 deste mês a realização do 1º leilão do ano 2022, em Sena Madureira. Ao todo, serão leiloados 74 veículos, sendo 71 motocicletas e 3 carros.

De acordo com Francisco Maia, representante da 4ª Ciretran, em Sena, o leilão ocorrerá de forma virtual. “Os moradores interessados deverão acessar o site, fazer o login e a senha e, a partir daí, pode consultar os lotes e ver o veículo de seu interesse. Para quem tem dificuldade com relação ao acesso à internet, estamos com um servidor aqui na 4ª Ciretran para prestar a ajuda necessária”, frisou.

O endereço eletrônico para participar do leilão é o seguinte: www.loteleiloes.com.br.