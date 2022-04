DiversiData Tech: curso gratuito e on-line em tecnologia está com inscrições abertas

A 2ª edição do Bootcamp DiversiData Tech, que formará profissionais de processamento e análise de dados através de cursos gratuitos, está com inscrições abertas. O evento é aberto para as pessoas interessadas de qualquer lugar do país. Ao fim da formação os participantes receberão certificado de conclusão e terão a oportunidade de concorrer a vagas de emprego na área de tecnologia do Banco PAN.

Estão sendo oferecidas, ao todo, mil vagas para o curso on-line de Processamento e Análise de Dados, com duração de 10 semanas, totalizando 148 horas de conteúdos e aulas semanais, além de videoconferências. Os interessados podem se inscrever até o dia 1° de maio através do seguinte endereço eletrônico: https://www.igti.com.br/bootcamp/diversidata-tech-pan. Não há requisitos de participação.

Nesta edição, terão prioridade na seleção pessoas de baixa renda e de minorias sociais, como mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTQIA. Durante o curso os participantes aprenderão conteúdos divididos em quatro módulos além de um desafio final.

A iniciativa da formação é resultado da parceria entre a instituição bancária e o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI). No ano passado, o programa teve mais de vinte mil inscritos.