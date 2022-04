Dono da casa-avião chama atenção da Embraer com modelo de avião executivo Phenom 100

Em 2020, Seu Geraldo, que é do grupo de risco e estava isolado em sua casa na zona rural, enviou um vídeo ao g1 mostrando como é o simulador. (Veja o interior da aeronave no vídeo abaixo).

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

O Phenom 100 teve a sua primeira entrega em dezembro de 2008 e conta com mais de 500 aeronaves entregues do modelo (incluindo a versão 300). Designado na categoria Very Light Jet, o Embraer Phenom 100 conta com a capacidade de transporte para até sete passageiros, com tripulante único e possui um alcance de 2.182 km ao transportar quatro ocupantes.