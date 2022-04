Momentos de tensão em um voo no interior do Acre. Informações preliminares do site agazeta.net afirmam que um táxi aéreo teve problema na turbina e abriu uma de suas portas em pleno voo. Quatro passageiros precisaram seguir viagem segurando a porta.

O voo teria acontecido na sexta-feira (15). O itinerário seria Jordão/Rio Branco. Apesar do susto, ninguém teria ficado ferido.