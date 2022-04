Estado convoca professores aprovados em processos seletivos simplificados

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), convoca professores aprovados em quatro processos seletivos simplificados. Os editais de convocação estão disponíveis no Diário Oficial desta segunda, 18.

São 139 educadores que atuarão nas áreas rural e urbana de diversas cidades do Acre. Os candidatos deverão comparecer à sede da secretaria, caso sejam lotados em Rio Branco, e às representações da SEE, no caso dos demais municípios, para entregar a documentação descrita no edital e assinar o contrato.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, explica que essas convocações são parte da implementação do planejamento do ano letivo de 2022 e que, além dessas, haverá outras para professores temporários e efetivos. “Estamos dando continuidade aos trabalhos iniciados na gestão anterior, visto que o planejamento se deu anteriormente”, destaca.

Para obter mais informações, os candidatos poderão entrar em contato com a SEE, pelo telefone (68) 3213-2331, ou pelo endereço eletrônico da Seplag: [email protected].

Confira aqui os links para os editais:

PSS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR NÍVEL 2, 25 HORAS – EDITAL Nº 013

PSS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – PROFESSOR TEMPORÁRIO PARA O ENSINO REGULAR – EDITAL Nº 025

PSS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – PROFESSOR TEMPORÁRIO PARA O PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO – EDITAL Nº 026

PSS CADASTRO DE RESERVA – PROFESSOR TEMPORÁRIO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL Nº 062