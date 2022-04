Estado inicia planejamento para apoiar a feira Xapuri Rural Show

Na última quarta-feira, 13, o governo do Acre, por meio das Secretarias de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), participaram de visita técnica onde será feita a exposição Xapuri Rural Show, junto com os demais apoiadores do evento.

O Estado é um dos apoiadores da feira de negócios que ocorre nos dias 24, 25 e 26 de junho e visa movimentar as relações comerciais e aquecer a economia local.

“Eventos como este valorizam a produção do agronegócio no Alto Acre, gerando negócios aos expositores e reconhecimento aos parceiros que fomentam o setor”, pontua o secretário da Seict, Assurbanipal Mesquita.

A equipe visitou o polo moveleiro de Xapuri, local onde será feita a exposição da Xapuri Rural Show.

Estiveram presentes a presidente do Sindical Rural de Xapuri, Audilena Novais, representante da Federação das Indústrias do Acre(Fieac), Mozani Mariano; Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas(Sebrae); Federação das Associações Comerciais do Acre(Federacre), e prefeitura de Xapuri.