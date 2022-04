Ex-embaixatriz reclama de fala de Lula sobre Ucrânia: “Desrespeito”

“Que desrespeito do ex-presidente Lula com o povo ucraniano e com todos os esforços do Presidente Zelensky! Liberdade, Democracia e vidas, não se resolvem em uma mesa de bar”, escreveu a ex-embaixatriz por meio de suas redes sociais.

Na última quarta-feira (30/3), Lula participou do Encontro Internacional Democracia e Igualdade, que aconteceu na Uerj. Na ocasião, o ex-presidente petista afirmou que, se o conflito acontecesse no Brasil, tudo seria resolvido “tomando cerveja”.