Faculdade, namoro, herança: como estão as filhas gêmeas de Gugu hoje?

Depois de completar 18 anos no final do ano passado, as gêmeas Marina e Sofia Liberato usaram as redes sociais para celebrar a festa que marca o término do ensino médio, nos Estados Unidos, no final de semana.

As filhas de Gugu, apresentador que faleceu em 2019, contaram perrengues que passaram momentos antes da formatura e foram parabenizadas pela mãe, Rose Miriam Di Matteo.

“Baile de formatura da High School. O papai coruja deve estar muito feliz! Ele esperava esse momento com alegria!”, escreveu Rose Miriam.

Agora aos 18 anos e formadas no Ensino Médio, o que fazem as filhas de Gugu Liberato?

Marina e Sofia vão seguir caminhos diferentes, pelo menos no que diz respeito à carreira profissional, pois elas foram aprovadas em cursos e faculdades distintas.

Em março, Marina revelou no Instagram Stories que foi aprovada para o curso de Cinema e Produção de TV pela Loyola Marymount University, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela precisará investir R$ 302 mil durante o primeiro ano de estudos, segundo informações divulgadas pelo site da prestigiada universidade norte-americana.

Já a gêmea Sofia foi aprovada para cursar Administração, assim como o irmão primogênito, João Augusto Liberato, de 20 anos. Ela compartilhou visita a Pepperdine University, mas não revelou onde estuda. João frequenta aulas na Rollins College. Ambas instituições de ensino ficam nos Estados Unidos, onde vivem desde pequenos.

Vida pessoal

Na vida pessoal, as irmãs compartilham momentos felizes com amigos e namorados nas redes sociais. Marina Liberato namora Felipe Lessa há mais de um ano e meio. Em fevereiro, ela celebrou a relação com o rapaz em foto na qual os dois aparecem coladinhos. “Um ano e meio com o amor da minha vida. Não poderia deixar de agradecer por tudo que passamos e estamos passando juntos com muito amor e alegria. Eu e você para sempre”, disse.

Já Sofia namora Gabriel Gravino há mais de dois anos, desde os 16. Mas, no ano passado, ela virou piada por outro momento: ela lamentou não poder comprar o Porsche de seus sonhos e viralizou. Isso aconteceu em um vídeo no qual ela e a irmã reivindicavam maior mesada da tia Aparecida Liberato, que comanda os trâmites burocráticos em relação à herança.

No entanto, ela comprou outro carrão, um Dodge Charger, que tem preços estimados entre US$ 30 mil (cerca de R$ 140 mil) e US$ 80 mil (R$ 375 mil). Na época da aquisição, a estudante de 17 anos revelou que apelidou o veículo. “Apresento pra vocês o ‘Coisa’, meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus”‘, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Liberato (@sofi_liberato)

Briga por herança

Desde a morte de Gugu, em novembro de 2019, os filhos do apresentador entraram em uma disputa pela herança. No testamento, Gugu não reconhece Rose Miriam como companheira em união estável, e nomeia a própria irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio, algo contestado por Rose.

Em janeiro, Splash confirmou que Rose entrou na Justiça para cobrar valores relativos à pensão que ela recebe do espólio — bens divididos entre os herdeiros — de Gugu Liberato. De acordo com o advogado Nelson Wilians, Rose deveria receber mensalmente o valor de US$ 10 mil (cerca de R$ 46 mil). Até outubro do ano passado, porém, a quantia não teria sido depositada “de forma correta”.

Isso acabou levando a um desentendimento entre as gêmeas e João Augusto. Enquanto o filho mais velho do apresentador declarou apoio à tia no caso, suas irmãs, hoje emancipadas, decidiram apoiar a mãe. Elas chegaram a gravar um vídeo repudiando as atitudes de Aparecida.

Recentemente, no entanto, a briga parece ter cessado. Marina declarou ter feito as pazes com o irmão e até voltou a segui-lo nas redes sociais. Já Sofia fez uma publicação em seus stories, no Instagram, celebrando o aniversário de João Augusto.