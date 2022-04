Filho de William Bonner se assume, ganha mensagem da mãe e sai de residência: “Fechamos um ciclo”

Juntos por nada menos que 26 anos, William Bonner e Fátima Bernardes tiveram por tempos um dos casais mais amados no mundo das celebridades. Dessa forma, eles tiveram 3 herdeiros gêmeos, Laura, Vinícius e Beatriz.

Vale dizer que, embora da mesma idade, os filhos dos jornalistas da Globo, tem personalidades diferentes. Vinícius, sendo assim, se expõe bem menos que as irmãs nas redes. A situação é que, o filho de William Bonner resolveu andar com às próprias pernas e deixou o país para aprender Engenharia da Computação no país do Croissant. Discreto em todos os campos, Vinícius só revelou o namoro após 4 anos. Porém, no aniversário de romance do casal a verdade foi exposta.

Ainda sobre William Bonner

Na internet, a companheira do jovem, Thalita Martins, expôs um clique junto do amado e realizou uma fala. “Hoje fechamos mais um ciclo e iniciamos outro. São 4 anos de muito amor e parceria!”, declarou a namorada do rapaz. “Fico muito feliz de ver tudo que construímos juntos. Sou grata por ter você ao meu lado”, comentou a nora de William Bonner.

“Sempre me apoiando e me motivando. Você me acalma e me aquece! Vamos juntos, sempre! Te amo mais que tudo”, comentou. Depois da exposição da fala de amor na internet, quem não restou de expor seu afeto pelos pombinhos foi a sogra Fátima Bernardes. “Que saudade de vocês, seus lindos!”, disse a ex de William Bonner.

Vale ressaltar também que o rapaz saiu da mansão da mãe no Rio de Janeiro e foi morar na França. A apresentadora do Encontro contou que apertou o coração mas que está feliz que o filho está realizando seus sonhos lá fora, e que entendeu o porquê o filho estava fazendo aulas de francês.