Fim! Bruna Biancardi termina com Neymar e aponta motivo

Desde outubro em relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, Neymar é o mais novo solteiro do pedaço. De acordo com o site ‘O Fuxico’, o romance foi encerrado nesta semana por iniciativa da própria modelo, que estaria de ‘saco cheio’ da proposta de ‘relacionamento aberto’ do craque.

Bruna Biancardi, que mora em São Paulo, teria ficado insatisfeita com o convite de Neymar para brasileiras assistirem ao jogo do Paris Saint-Germain no último final de semana. O jogador chamou algumas influenciadoras para um dos camarotes no Parque dos Príncipes, no jogo contra o Lorient.