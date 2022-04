Foragido é apreendido com drogas e simulacros de fuzil no bairro Preventório

Durante operação realizada na tarde desta terça-feira, 5, no bairro Preventório, a Polícia Militar do Acre prendeu um homem foragido da Justiça, portando dois simulacros de fuzil e drogas, em uma abordagem a suspeitos em um dos “becos” da região.

A operação, realizada pelas Companhias de Policiamento com Cães (CPCães) e CHOQUE, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PMAC, juntamente com o 1°Batalhão, consistiu em patrulhamentos e abordagens a suspeitos nos becos, vielas, e em áreas de mata da localidade.

O homem com mandado de prisão em aberto foi preso ao ser flagrado tentando fugir com as réplicas das armas, retirando-as do lixão em sacos de lixo. Ele portava também uma pequena quantidade de drogas, e o cão farejador da CPCães localizou mais cerca de 435g em pedras de crack nos arredores.

O preso, assim como os ilícitos, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para as providências pertinentes ao caso.