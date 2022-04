Gabriel Monteiro: Conselho de Ética escolhe relator e inclui denúncias

O Conselho de Ética e Disciplina da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro se reuniu nesta terça-feira (12/4) para escolher o relator do caso Gabriel Monteiro (PL). Por meio de sorteio, foi definido que Chico Alencar (PSol) assumirá a função.

Gabriel Monteiro está sendo investigado por acusações como estupro, assédio moral e produção de vídeos forjados para o seu canal no YouTube. Por meio da plataforma, o político ganhava recursos financeiros com a monetização das gravações.

O colegiado também decidiu incluir novas denúncias em representação, que serão analisadas pela mesa diretora e Comissão de Justiça da Casa.

No dia 5/4, o Conselho de Ética da Câmara aprovou a abertura do processo de cassação contra Gabriel Monteiro. Agora, com a definição da relatoria, novos passos serão definidos pelo grupo. As denúncias e provas serão avaliadas pelo colegiado.