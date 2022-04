Gari é rendido, jogado no chão e ferido com 5 tiros à queima-roupa quando voltava do trabalho, em Rio Branco

O gari Antônio Francisco de Souza Felix,de 31 anos, foi ferido com cinco tiros, na noite deste sexta-feira (29), na Rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio trabalha na Secretária Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) e estava andando pela rua, indo para casa após mais um dia de serviço, quando foi abordado por vários homens que renderam a vítima, jogaram ele na via pública e realizaram cinco disparos à queima-roupa na região do tórax dele. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado que conseguiu estabilizar o quadro clínico de Antônio e encaminhou ele ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).