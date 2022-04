Geisy Arruda se empolga, surge com parte íntima exposta e marmanjos não se seguram: “Tá duro”

Geisy Arruda já é conhecida nas redes sociais por tratar de alguns assuntos sem tabu; Em resumo, sexo, prazeres sexuais, relacionamentos e dicas de relações sexuais. No entanto, ela também compartilha muitas fotos ousadas.

Portanto, a influenciadora usa as midias sociais para compartilhar cliques picantes, usando lingeries pequenas e exibir suas partes íntimas. Porém, vale lembrar que a moça se tornou conhecida ao ser expulsa da faculdade, ao comparecer a instituição com um vestido curto e rosa.

Sendo assim, após sofrer bullying e ser expulsa pelos próprios alunos, a vida de Geisy foi transformada totalmente. A loira recebeu um convite para A Fazenda e hoje é uma das grandes influenciadoras e escritoras de contos eróticos do país.

Portanto, em publicações de teor sexual, Geisy exibe suas curvas e encantos. O conteúdo movimenta a internet, já que muitos gostam de observar as imagens quentes.

Além disso, recentemente a influenciadora voltou a publicar um clique que renedu muitos comentários e deixou os homens babando. Em suma, se trata de uma foto que deixa suas partes íntimas à mostra, como os seios.

Na legenda da foto, ela deixa um convite para que os seguidores tenham acesso ao seu OnlyFans. Se trata de uma plataforma onde publica conteúdos exclusivos para assinantes.

Ou seja, stravés dos comentários, a moça recebeu diversos elogios: “Vem cá minha cachorrinha” disse um seguidor de Geisy Arruda. “Vem cá minha cachorrinha”, disse outro. “isso é bom para os olhos , coração e…”, comentou mais um. “Maravilhosaaaaaaa”, “Eita maquininha linda pequenina”, “Gostosa viu”, “Delícia demais”, “Mulher sonho de qualquer pessoa que goste do que é bom”, disseram alguns seguidores.

Geisy Arruda fala sobre dinheiro em entrevista

Em uma entrevista recente à revista Quem, a mulher deu uma declaração polêmica. “Dinheiro na mão, calcinha no chão. Agora falando sério, entrei no Privacy e continuo no OnlyFans, quero atender a todos (…) Que todos tenham acesso aos meus conteúdos e ensaios exclusivos, agora aceito cartão de crédito nacional, boleto e pix. Agora eu sou só no ‘faz o pix! Amo Pix. Pix é o novo Viagra’”, disparou.