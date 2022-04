Gladson apoia mudança de horário da votação no AC nas Eleições 2022: “Vamos acordar o Brasil”

O governador Gladson Cameli avaliou como positiva a mudança dos horários de votação no Acre durante as Eleições de 2022. Seu posicionamento sobre o assunto foi dado durante um café da manhã para os jornalistas, promovido nesta quinta-feira (7).

Por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pleito será unificado em todo o Brasil, conforme a hora oficial do país. No estado, devido ao fuso horário, os eleitores irão às urnas entre 6 e 15h.

“Eu achei muito importante essa ideia de começar mais cedo. Era acostumado, em outros pleitos, a ver o Acre ficando para trás na apuração dos votos. Agora, vamos acompanhar todo o país”, destacou.

“O Acre vai acordar o Brasil”, finalizou.

Nesta quarta-feira (6), o chefe do executivo se reuniu com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, para tratar da divulgação de uma campanha institucional referente ao horário da votação.

Para manter a população informada sobre a mudança, o governo disponibilizou espaços na grade de programação das emissoras de rádio que integram o Sistema Público de Comunicação para a divulgação de inserções diárias sobre a modificação.