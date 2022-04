Governo do Acre inicia reforma na Escola Sângelo Nunes, zona rural de Sena Madureira

Localizada no KM-40 da estrada Mário Lobão, em Sena Madureira, a Escola Estadual Rural Sângelo Nunes está sendo submetida a uma reforma. A iniciativa é do Governo do Acre, por meio da Secretaria estadual de Educação e segue uma determinação do governador Gladson Cameli.

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE, em Sena Madureira, a referida unidade de ensino se encontrava em precárias condições. “Graças a Deus o trabalho foi iniciado e, ao seu término, garantirá um melhor ambiente para alunos, professores e a comunidade em geral. Mais uma vez, externamos o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli, à toda equipe da Educação e ao deputado Gehlen Diniz que tem sido um grande parceiro nesse sentido”, pontuou.

Imagens enviadas ao ContilNet mostram que a escola estava bastante deteriorada, inviabilizando as atividades do cotidiano.

Além da Sângelo Nunes, o Governo do Estado vem realizando investimentos em outras unidades de ensino, demonstrando seu comprometimento na área educacional.