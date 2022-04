Grande Rio é a escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2022

O Carnaval carioca tem uma nova campeã. Depois de chegar ao vice-campeonato em quatro ocasiões, a Acadêmicos do Grande Rio conquistou, em 2022, seu primeiro título do grupo especial.

A escola da Baixada Fluminense levou o enredo Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu para a Marquês de Sapucaí. Com um samba que caiu nas graças do público, um desfile caprichado e uma série de erros de seus concorrentes, o grupo saiu da avenida como favorito.

A apuração das notas ocorreu nesta terça-feira (26/4), a partir das 16h, na Praça da Apoteose, na região central do Rio. O título de vice-campeã ficou com a agremiação Beija-Flor.

A ordem dos quesitos na apuração foi a seguinte: fantasias, harmonia, comissão de frente, samba-enredo, bateria, alegorias e adereços, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, e evolução.