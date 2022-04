“Hayya Hayya”: música oficial da Copa do Mundo é lançada antes de sorteio no Catar; assista ao clipe!

Trinidad Cardona é um cantor de R&b natural dos Estados Unidos e que estourou aos 19 anos em 2017 com o hit “Jennifer”. Davido é um cantor nigeriano ícone do Afrobeats, enquanto a catariana Aisha é uma sensação da música pop.

“Hayya Hayya” é também o primeiro de uma seleção de singles a serem lançados da trilha sonora oficial da Copa do Mundo do Catar em data ainda a ser divulgada.

– Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa canção simboliza como a música – e o futebol – podem unir o mundo. Como parte da estratégia musical renovada da Fifa, a trilha sonora com várias músicas aproximará os torcedores apaixonados do espírito da Copa do Mundo como nunca antes – afirmou Kay Madati, diretor comercial da Fifa.