Homem é ferido a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco e vai parar em estado gravíssimo no PS

Sebastião Souza da Silva, 34 anos, foi ferido a tiros na noite desta segunda-feira (19), na rua Theodorico, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Sebastião estava sentado em uma parada de mototaxi, quando acabou sendo abordado por vários bandidos que estava em um carro e numa motocicleta modelo Biz de cor vermelha. Um dos criminosos sacou uma arma, apontou para a vítima e realizou vários disparos. Um dos tiros acabou acertando o peito, outro no abdômen e outro a cabeça do homem. Após ser ferido, Sebastião caiu no ponto dos mototaxi e foi socorrido por populares. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Sebastião ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local e tentaram procurar os criminosos, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).