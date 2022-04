Homem que matou idoso de 72 anos no interior do AC é preso pela Polícia do Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas prendeu nesta terça-feira (12) Jarles Oliveira da Silva, acusado de cometer crimes na região. O homem, que foi capturado nas proximidades do rio Cassirian, próximo a comunidade Novo Amparo, já no estado do Amazonas, havia acabado de cometer um assassinato e uma tentativa de estupro no interior do Acre.

Segundo informações dos agentes envolvidos na captura, o acusado teria invadido duas residências e, em uma delas, matado e decapitado um idoso de 72 anos, identificado por Anacleto Lúcio dos Santos.

A vítima estava dormindo e às 3h da madrugada, o acusado invadiu a residência exigindo dinheiro. Como ele não tinha, acabou recebendo golpes de terçado, culminando na morte.

Após isto, o criminoso tentou estuprar uma idosa na Comunidade Ribeirinha do Purus, próximo a Sena Madureira. O marido dela reagiu e acabou ficando ferido na cabeça.